Глюк’oZa попала в черный список артистов для выступлений на новогодних шоу

Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) оказалась в черном списке артистов, из-за чего ее не пригласили выступать в новогодних телевизионных шоу. Кроме того, исполнительницу стали реже звать на корпоративы, сообщает SHOT .

Организаторы мероприятий опасаются, что певица может прийти на праздник в состоянии наркотического опьянения. Из-за этого артистку внесли в своеобразный черный список. Каналы и блогеры не хотят брать ее на шоу, в частности на новогодние, чтобы сохранить свою репутацию.

Кроме того, количество корпоративов с участием певицы сократилось вдвое. Организаторы не заинтересованы в выступлениях Чистяковой-Ионовой. А те, кто приглашает ее, просят сделать скидку на гонорар из-за возможных рисков.

Сейчас Глюк’oZa выступает в качестве диджея в клубах. Гостей предупреждают: не надо фотографировать певицу, чтобы избежать скандалов.

Ранее певица по завершении лечения в рехабе заявила, что готова вернуться на сцену после перерыва. Однако в понедельник ее задержали в аэропорту Шереметьево в неадекватном состоянии.