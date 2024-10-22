Певица Глюк’oZа получила штраф 5 тыс рублей за употребление наркотиков

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Суд в Москве оштрафовал на 5 тыс. рублей певицу Глюк’oZу (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) за употребление наркотиков или психотропов, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Артистка признана виновной по части 1 статьи 6.9 КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

В документах отмечено, что в зале московского аэропорта Шереметьево сотрудник полиции увидел Глюк’oZу, которая по визуальным признакам была в состоянии наркотического опьянения. От медосвидетельствования Чистякова-Ионова отказалась.

Суд учел как смягчающее обстоятельство наличие у исполнительницы детей до 18 лет.