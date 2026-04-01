Спецборт МЧС эвакуировал в Москву пострадавших при ЧП в Нижнекамске

Самолет Ил-76 МЧС вылетел в Москву с пострадавшими при ЧП в Нижнекамске, в медучреждения столицы доставят десять человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Всего в медицинские учреждения столицы будет доставлено 10 человек», — говорится в сообщении.

В результате ЧП погибли 2 человека.

Днем 31 марта прозвучали взрывы на заводе в Нижнекамске. Там начался пожар. Затем на объекте услышали новые взрывы.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия шесть человек получили смертельные травмы. Еще 72 человека пострадали, у них диагностированы повреждении разной степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

