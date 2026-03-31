Число жертв в Нижнекамске выросло до 6, еще 72 человека пострадали

В настоящее время оперативные службы продолжают работу на месте взрыва с последующим пожаром на предприятии «Нижнекамскнефтехим». По обновленной информации, число погибших выросло до шести человек, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что площадь разрушений на предприятии после взрыва и пожара на момент публикации заметки достигла 10 тысяч квадратных метров.

В результате происшествия шесть человек получили смертельные травмы. Еще 72 человека пострадали, у них диагностированы повреждении разной степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

Ранее в Сети появились новые фотографии с места происшествия. Позднее жители Нижнекамска начали бить тревогу из-за огромного облака из черного дыма, которое после ЧП повисло над городом. По их словам в воздухе присутствовал запах гари.

