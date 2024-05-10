Спасатели достали всех пассажиров из утонувшего автобуса в центре Петербурга

Три пассажира автобуса погибли при падении с Поцелуевского моста в Петербурге

Сотрудники МЧС достали всех пассажиров из автобуса, который утонул в реке Мойка в центре Санкт-Петербурга. В результате ЧП погиб 3 человека, сообщает SHOT .

ДТП произошел в пятницу днем. Водитель автобуса с пассажирами не справился с управлением, столкнулся с несколькими автомобилями, а затем снес ограду на Поцелуевом мосту в Петербурге и упал в реку Мойку.

В результате аварии погибли 3 человека. Около 10 человек самостоятельно выбрались из автобуса, остальных достали всех спасатели. Всего в салоне находилось почти 20 человек.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Сотрудники правоохранительных органов уже задержали мужчину.