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Автобус упал в Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге

Автобус с пассажирами упал в реку после ДТП на Поцелуевом мосту в Петербурге
Происшествия

Фото - © Telegram-канал "Baza""

Автобус с пассажирами снес ограду на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в реку Мойку, пишет Baza.

На месте уже работают оперативные службы.

Пассажиров пытаются вытащить через люки на крыше транспортного средства.

Данные о количестве пострадавших уточняются, по некоторым данным, минимум три человека.

Также удалось спасти пятерых. Общее количество остающихся внутри людей неизвестно.