Автобус упал в Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге
Автобус с пассажирами упал в реку после ДТП на Поцелуевом мосту в Петербурге
Фото - © Telegram-канал "Baza""
Автобус с пассажирами снес ограду на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге и упал в реку Мойку, пишет Baza.
На месте уже работают оперативные службы.
Пассажиров пытаются вытащить через люки на крыше транспортного средства.
Данные о количестве пострадавших уточняются, по некоторым данным, минимум три человека.
Также удалось спасти пятерых. Общее количество остающихся внутри людей неизвестно.