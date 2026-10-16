Пособие по безработице в РФ составит почти 17 тыс рублей в 2027 году

Министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков заявил, что в будущем году в России пособие по безработице будет проиндексировано, оно составит почти 17 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

«Напомню, пособие по безработице индексируется. В 2027 году оно достигнет отметки почти 17 тыс. — 16 966 рублей», — сказал Котяков на заседании комитета по бюджету и налогам в Государственной думе.

Он добавил, что при этом число граждан, которые обращаются за этим видом господдержки, уменьшается с учетом ситуации на рынке труда.

Ранее Котяков сказал, что материнский капитал на первого ребенка вырастет до 778,5 тыс. рублей в 2027 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.