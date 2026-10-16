В Калининграде студентам из Индии и Китая запретили мыться в одно время

В Калининграде студентам Балтийского федерального университета (БФУ) из Индии и Китая запретили принимать душ одновременно, чтобы избежать возможных «конфликтов», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

При этом для россиян таких ограничений не ввели. Студенты рассказали, что в общежитии № 2 наблюдается «расовая сегрегация среди студентов из Индии и Китая». С начала октября руководство запретило посещать этаж, предназначенный для индийских студентов, чтобы «избежать конфликтов».

Также накануне ввели график посещения мужской душевой. Для индийских и китайских студентов установили разные часы для использования душевой, чтобы они не пересекались. Россияне и студенты из других стран могут пользоваться душем в любое время, кроме перерывов на уборку.

«У нас даже в общей прачечной выделили отдельную стиральную машинку для студентов из Индии», — отметили учащиеся.

Студенты утверждают, что до текущего года студентов из Китая и Индии не заселяли в этот корпус. Вчера они обратились к администрации с вопросами о новых правилах, но ответа не получили. После звонка журналистов разделение по национальному признаку отменили и стиральными машинами теперь можно пользоваться без учета гражданства.

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