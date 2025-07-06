Гладков: ВСУ ударом по легковому авто под Белгородом убили два человека

В Белгородской области трагически погибли два человека после того, как украинский дрон ударил по легковому автомобилю, который двигался по дороге Шебекино — Белгород. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Предварительно известно, что легковой автомобиль двигался по дороге общего пользования в момент, когда представители киевского режима совершили целенаправленный удар. В результате происшествия машина взорвалась и полностью выгорела.

В момент удара в транспортном средстве находились два человека: водитель и его пассажир, личность которого еще устанавливается. Оба потерпевших получили смертельные травмы.

«От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким… Это тяжелая потеря для всех нас», — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что Вооруженные силы Украины в течение суток выпустили по региону минимум 133 боеприпаса и использовали в преступных целях 89 дронов.