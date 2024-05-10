сегодня в 14:20

Задержан водитель упавшего в воду автобуса в Петербурге

Сотрудники полиции задержали водителя упавшего в Мойку в Санкт-Петербурге автобуса, на него также было заведено уголовное дело, пишет РИА Новости .

В общей сложности в спасательных работах после ДТП с автобусом были задействованы 69 специалистов и 18 единиц техники.

Также один из пассажиров погиб. Четверо пострадавших — в тяжелом состоянии. Еще троих пытаются откачать в машинах реанимации.

Автобус находится под водой уже полтора часа.