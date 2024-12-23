Сотрудник СИЗО Ростова за деньги водил женщин заключенным

Сотрудник ростовского СИЗО-1 водил женщин из отдельного блока в мужские камеры, а также прикрывал продажу сим-карт прямо на территории изолятора. За все это он получал деньги от заключенных, сообщает SHOT .

По версии следствия, 29-летний Александр С. в свои смены водил женщин для Артура Г., отбывающего срок за разбой и вымогательство. Продажу сим-карт, которую прикрывал сотрудник СИЗО, осуществлял этот же заключенный. Он отдавал часть прибыли Александру.

Артур Г. считается авторитетом среди сокамерников. Также он был назначен на роль «смотрящего» в учреждении. Сам заключенный позиционирует себя как приближенный к «ворам в законе».

По предварительным данным, на деятельность Александра обратили внимание летом. Тогда выяснилось, что заключенные покупали не только сим-карты, но и сами мобильные устройства, а также ножи.

Александра задержали прямо на рабочем месте. Предварительно, показания против него дали коллеги, которые находятся пол домашним арестом после расследований, связанных с захватом заложников в ростовском изоляторе.