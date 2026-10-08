Почти 330 компаний Подмосковья повысили производительность труда

Предприятия Московской области завершили 327 пилотных проектов по повышению производительности труда, из них почти 30 — с начала 2026 года. Об итогах рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В Подмосковье реализовали 327 пилотных проектов в рамках федерального проекта «Производительность труда», почти 30 из них — с начала года. Оператором проекта выступает Региональный центр компетенций Московской области (РЦК МО). Его специалисты работают на предприятиях и обучают сотрудников применять инструменты бережливого производства.

«Участниками проекта, позволяющего предприятиям оптимизировать производство и повысить ключевые показатели без дополнительных расходов, стали уже более 400 предприятий Московской области. Почти 330 из них уже завершили оптимизацию на пилотных потоках производств», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, предприятия повысили ключевые производственные показатели за счет устранения недостатков в процессах. Полученные при работе на пилотном потоке знания и опыт сотрудники смогут самостоятельно применять на других участках предприятия.

Федеральный проект «Производительность труда» входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.

Информация о поддержке бизнеса в Московской области доступна на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.