Ученые МФТИ научили золотые нанозвезды находить опухолевые клетки

Ученые Московского физико-технического института в Подмосковье разработали технологию адресной доставки золотых наночастиц к раковым клеткам для диагностики и фототермической терапии, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Разработка МФТИ относится к тераностике — подходу, объединяющему диагностику и лечение. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, статья опубликована в European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics.

Ученые создали золотые наночастицы звездчатой формы и модифицировали их лектинами. Эти белки распознают особые углеводные структуры на поверхности опухолевых клеток и служат «навигаторами» для адресной доставки наночастиц.

«При злокачественном перерождении меняется не только набор белковых рецепторов, но и состав углеводных структур на поверхности клетки. Наша идея состояла в том, чтобы распознать эти изменения с помощью лектинов и использовать их как проводники для адресной доставки наночастиц. Такой подход особенно важен для опухолей, у которых классические терапевтические мишени отсутствуют», — пояснила руководитель исследования, доктор биологических наук Виктория Шипунова, руководитель лаборатории биохимических исследований канцерогенеза МФТИ.

Наиболее эффективным оказался вариант с агглютинином соевых бобов (SBA): он обеспечил более избирательное связывание с опухолевыми клетками по сравнению с клетками сосудистой ткани.

Под воздействием ближнего инфракрасного света нанозвезды преобразуют энергию излучения в тепло. Это позволяет локально воздействовать на опухоль, минимизируя влияние на здоровые клетки. В экспериментах на лабораторных моделях после введения наночастиц и одной процедуры фототермической терапии подавление роста опухоли достигло 100% к 18-му дню наблюдений.

Исследователи считают подход перспективным для персонализированного лечения опухолей без стандартных мишеней для таргетной терапии. МФТИ — один из ведущих научно-образовательных центров России в Московской области. Его исследования охватывают биотехнологии, искусственный интеллект, физику, материаловедение и медицину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.