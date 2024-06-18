Один из террористов, захвативших заложников в Ростове, выжил
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Один из террористов, которые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил во время штурма, сообщает Baza.
Террориста ранили в голову, сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации нейрохирургии одной из больниц Ростова.
По данным ФСИН, всех захвативших заложников в СИЗО удалось ликвидировать во время штурма.
Рано утром 16 июня 6 человек сбежали из камер захватили двух сотрудников изолятора в Ростове. Террористы заявили о своей принадлежности к «ИГ»*, а также требовали машину, оружие и возможность уехать из России.
Всех захватчиков ликвидировали при штурме спецназа. В результате операции незначительное ранение получил один из сотрудников ФСИН. Заложники не пострадали и были освобождены.
*террористическая организация, запрещенная в России.