Один из террористов, захвативших заложников в Ростове, выжил

Один из террористов, которые захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, выжил во время штурма, сообщает Baza.

Террориста ранили в голову, сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации нейрохирургии одной из больниц Ростова.

По данным ФСИН, всех захвативших заложников в СИЗО удалось ликвидировать во время штурма.

Рано утром 16 июня 6 человек сбежали из камер захватили двух сотрудников изолятора в Ростове. Террористы заявили о своей принадлежности к «ИГ»*, а также требовали машину, оружие и возможность уехать из России.

Всех захватчиков ликвидировали при штурме спецназа. В результате операции незначительное ранение получил один из сотрудников ФСИН. Заложники не пострадали и были освобождены.

*террористическая организация, запрещенная в России.