Всех террористов в ростовском СИЗО ликвидировали в ходе штурма
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Спецназ ликвидировал захвативших заложников арестантов в СИЗО Ростова-на-Дону, заложники не пострадали, сообщает ФСИН.
Всех шестерых захватчиков нейтрализовали в результате штурма. Двух заложников удалось спасти.
К изолятору подъехали машины скорой помощи.
В воскресенье утром шесть осужденных выбили решетку окна в камере СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Затем вооруженные пожарными топориками и резиновыми дубинками преступники взяли в заложники начальника оперативного управления, а также младшего инспектора дежурной службы.
Террористы заявили, что принадлежат к движению «Исламское государство»*.
*запрещенная в РФ террористическая организация.