Всех террористов в ростовском СИЗО ликвидировали в ходе штурма

Спецназ ликвидировал захвативших заложников арестантов в СИЗО Ростова-на-Дону, заложники не пострадали, сообщает ФСИН.

Всех шестерых захватчиков нейтрализовали в результате штурма. Двух заложников удалось спасти.

К изолятору подъехали машины скорой помощи.

В воскресенье утром шесть осужденных выбили решетку окна в камере СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Затем вооруженные пожарными топориками и резиновыми дубинками преступники взяли в заложники начальника оперативного управления, а также младшего инспектора дежурной службы.

Террористы заявили, что принадлежат к движению «Исламское государство»*.

*запрещенная в РФ террористическая организация.