В Истре подключат третий отечественный котел в котельной Глебовского

В поселке Глебовский муниципального округа Истра продолжается поэтапная модернизация котельной, построенной в 1948 году. На объекте уже работают два новых котла отечественного производства, которые отработали прошлый отопительный сезон.

Вместе с котлами обновили газовое и насосное оборудование, заменили дымососы и частотные преобразователи, установили современную автоматику. Этот этап ремонта провели без отключения горячей воды для жителей.

Сейчас третий водогрейный котел готовят к подключению. Его установили на подготовленный фундамент и соединяют с трубопроводами котельной. Подключение к системе запланировано на текущий отопительный сезон.

Работы ведет АО «Истринская теплосеть» по собственной инвестиционной программе. Для отдельных задач привлекают профильные организации. Обновление котлов, автоматики и систем дымоудаления позволит повысить надежность теплоснабжения поселка и снизить риск неисправностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.