Семь брендов Подмосковья победили в конкурсе «Знай наших»

Семь брендов Московской области стали победителями четвертого сезона конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Среди них — производители товаров для красоты и здоровья, представители креативных индустрий и технологические компании, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Семь брендов, подавших заявки от Московской области, вошли в число победителей четвертого сезона конкурса «Знай наших». Его организовали Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.

В четвертом сезоне предприниматели направили свыше 21 тыс. заявок из всех 89 регионов России. Конкурс включал 33 номинации по пяти направлениям: «Знай вкусных», «Знай полезных», «Знай креативных», «Знай разных» и «Знай технологических». Одна команда могла подать заявки сразу в трех номинациях и участвовать ежегодно.

Более 60 партнеров подготовили собственные меры поддержки для победителей и финалистов. Среди партнеров — крупные компании, торговые сети, маркетплейсы, банки, технологические корпорации, институты развития, деловые объединения и медиа. В специальных партнерских номинациях предусмотрели 127 наград. Некоторые компании получили призы в нескольких категориях.

Конкурс проходит по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. За четыре сезона заявки подали более 50 тыс. компаний.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.