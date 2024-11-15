Сообщение о минировании школы в Щелкове оказалось ложным

Поступила информация о минировании здания школы в Щелкове, ее проверили, сообщение оказалось ложным, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В целях безопасности были проведены оперативные меры по эвакуации.

В пятницу днем детей и сотрудников вывели из школ №4 и 17. Там проводилась эвакуация. К зданиям приезжали машины Росгвардии и пожарных.

Кроме того, еще из торгового центра «Капитолий» в Сергиевом Посаде вывели посетителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.