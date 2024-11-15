Детей вывели на улицу: две школы эвакуировали в Щелкове

Telegram-каналы сообщили об эвакуации в школах Щелкова
Происшествия

Фото - © Telegram-канал «Топовый Щелкопряд | Щелково»

В Щелкове из двух школ эвакуировали людей, из зданий вывели детей и работников, сообщается в Telegram-канале «Топовый Щелкопряд | Щелково».

Речь идет о школах №4 и 17.

На фото очевидцев видны машины Росгвардии и пожарных.

Ранее в Кузбассе закрыли школу на 15 суток из-за серьезных нарушений правил пожарной безопасности. Это представляло угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников.