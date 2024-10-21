В Кузбассе закрыли школу на 15 суток из-за нарушений по пожарной безопасности

В Кузбассе приостановили деятельность учебного заведения и его спортивного зала на 15 суток из-за серьезных нарушений правил пожарной безопасности, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на ГУФССП региона.

Обнаружены следующие недочеты: не была обеспечена безопасная эвакуация из здания, дистанция от спальных помещений до выхода на улицу по эвакуационным путям превышает 10 м, в каждом из этих помещений использовались материалы с неопределенной степенью пожарной опасности, объект использовался после изменения класса функциональной пожарной опасности зданий, не соответствуя нормативным актам по пожарной безопасности.

Кроме того, установлено, что в спортзале имеется лишь один эвакуационный выход, что также является нарушением.

«Юридическое лицо совершило повторное нарушение требований пожарной безопасности. Выявленные нарушения представляли непосредственную угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников общеобразовательного учреждения», — подчеркнули в ГУФССП.

Информированный источник рассказал, что речь идет об одном из образовательных учреждений в пгт Яя. В результате судебного разбирательства данное юридическое лицо было признано виновным по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушения норм пожарной безопасности».