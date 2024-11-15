Крупный ТЦ эвакуируют в Сергиевом Посаде

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В городе Сергиев Посад Московской области произошла эвакуация посетителей торгового центра «Капитолий». Информации о пострадавших пока не приводилось, сообщает репортер Андрей Трофимов в своем Telegram-канале .

«Капитолий» находится на Новоугличском шоссе. Причина эвакуации людей пока неизвестна.

Прочие детали и обстоятельства инцидента выясняются.

15 ноября также две школы эвакуировали в подмосковном Щелкове. Речь идет о школах № 4 и № 17. Судя по фотографиям очевидцев с места инцидента, на месте работали пожарные бригады и сотрудники Росгвардии.

13 ноября в Москве загорелось общежитие на улице Ташкентская. Пожарные эвакуировали 15 человек, почти 250 людей самостоятельно покинули опасное место.