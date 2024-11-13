В Москве из горящего общежития сотрудники МЧС спасли 15 человек

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Московские спасатели вывели из горящего общежития 15 человек

Днем 13 ноября в Москве на Ташкентской улице, 34, корпус 2, в общежитии на первом этаже произошел пожар, спасатели быстро приехали по указанному адресу и эвакуировали из здания 15 человек, сообщает пресс-служба МЧС России .

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения приняли решение провести эвакуацию жильцов общежития с помощью спасустройства. В итоге на улицу вывели 15 человек.

После этого сотрудники чрезвычайного ведомства принялись тушить пожар.

Что стало причиной возгорания, а также понадобилась ли кому-либо помощь медиков, уточняется.

Открытое горение уже было ликвидировано.