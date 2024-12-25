Солист оперной труппы получил ожог рта от питьевой воды из кафе Большого театра

Солист оперной труппы Большого театра Василий Соколов получил ожог рта из-за выпитой воды, которую приобрел в буфете Исторической сцены. Артист почувствовал дискомфорт после первого глотка и выплюнул жидкость, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Предположительно, в бутылке мог оказаться растворитель или кислота.

«Коллеги, сообщите по коллективам, что в ближайшие пару дней лучше воздержаться от покупки бутилированной воды в буфете. Сейчас на Исторической сцене артист купил воду, там оказалась то ли кислота, то ли растворитель. В общем, химический ожог ротовой полости. Берегите себя», — написал коллега Соколова в общем чате театра.

В настоящее время Соколов чувствует себя хорошо, однако артисты опасаются говорить об инциденте. Пострадавший также отказался давать комментарии.

В камерном театре заявили, что не располагают информацией по этому вопросу и отказались от дальнейших комментариев. В пресс-службе Большого театра сообщили, что впервые слышат об этом инциденте.

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