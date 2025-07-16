Россиянам ответили, как научиться снова доверять людям

Стало известно, как избавиться от болезненного недоверия к людям, которое часто становится препятствием на пути к счастливой и полноценной жизни, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для начала, чтобы восстановить доверие к окружающим, необходимо выстроить фундамент доверия внутри себя. Для этого необходимо проработать своих страхи из опыта прошлого, выявить модели ситуаций, которые взывают тревогу, подозрительность и желание закрыться. Следующим шагом станет развитие здоровы самооценка засчет самопринятия, признания своих сильных сторон. Наконец, важно попытаться воспринимать людей реально, без идеализации, понимать, что каждый человек не идеален и может ошибаться.

Вторым этапом можно назвать процесс выстраивания доверительных отношений с окружающими. Стоит начать с постепенного выстраивания доверия к новым людям, наблюдать за его действиями, реакциями и делать соответствующие выводы. Затем важно не бояться раскрываться перед человеком, от не забывать уметь слушать собеседника, но и не пренебрегать своими интересами.

Наконец, важно проработать прошлые травмы от предательств и разочарований, чтобы позволить себе полностью снова доверять людям.