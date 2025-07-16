Мигранты: врач назвала причину активного роста заболеваемости менингитом

Как отметила специалист, на подобный рост заболеваемости влияет множество факторов. Однако одним из важнейших считается естественное развитие возбудителя инфекции. Могла появиться новая форма болезни, которая может быть более заразной.

Раньше были распространены немного другие виды инфекции, а сейчас начала доминировать другая. Нынешний вид, вероятно, превзошел другие, подвергся модификации или мутации, которая и привела к резкому распространению.

Доктор медицинских наук, депутат Александр Румянцев, который сообщил о росте заболеваемости, заявил, что это связано с трудовой миграцией в стране. По мнению Мескиной, такое распространение и перемещение инфекции связано еще и с обычными путешественниками. Любой путешествующий человек рискует встретиться с инфицированным.

Передается менингококковая инфекция путем тесного контакта. Особенно это актуально для мест скопления людей и мест с нарушением санитарных норм. Например, это могут быть хостелы и квартиры, где проживают мигранты по несколько человек в одной комнате.

«Проводилось исследование, которое показало: если в одной комнате ночует более трех человек, то вероятность инфицирования возрастает. Однако в сложившейся ситуации с ростом заболеваемости, вероятнее всего, соединилось множество факторов», — добавила врач.