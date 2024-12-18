У певца Александра Буйнова прогрессирует рак

У певца Александра Буйнова начала прогрессировать онкология. Это произошло из-за того, что он отказался от гормонотерапии год назад, сообщает Mash .

75-летний Буйнов лечится от рака с помощью противоопухолевого медицинского средства за 150 тыс. рублей. Его артисту выдают за счет российского бюджета по льготной программе.

Препарат импортный. Купить его в аптеке можно только по предзаказу. Стоимость лекарства от 140 тыс. до 180 тыс. рублей. Он помогает пациентам увеличить выживаемость.

Такие гормональные средства Буйнов употреблял на протяжении нескольких лет. В 2023 году из-за этого у него нарушилось кровообращение в мозге. Поэтому во время поездки на велосипеде мужчина потерял сознание, сломал лобную кость и получил черепно-мозговую травму.

На время доктора призвали Буйнова отказаться от гормонотерапии. Через несколько месяцев ему порекомендовали снова возобновить прием таких препаратов.

В конце августа 2024 года Буйнова увезли в больницу — произошел рецидив рака. Мужчина прошел ряд обследований и гормональную терапию. Ему назначили паллиативное лечение.

Артисту Буйнову диагностировали онкологию около 20 лет назад. В 2011 году у него произошла ремиссия. Несмотря на многочисленные операции, певцу нужно принимать лекарства под надзором докторов.

Ранее сообщалось, что Буйнов подарит девочке игрушку в рамках акции «Елка желаний» в Московской области.