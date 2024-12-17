Буйнов подарит девочке игрушку в рамках акции «Елка желаний» в Подмосковье

Известный певец Александр Буйнов стал участником благотворительной акции «Елка желаний» в Подмосковье, посетив детский центр имени Рошаля. Здесь он исполнил мечту маленькой девочки по имени Катя, мечтавшей о новой плюшевой игрушке, сообщает 360.ru .

В центре, где проходят лечение дети с тяжелыми заболеваниями, была установлена большая елка, украшенная игрушками и письмами детей с желаниями к Новому году.

Буйнов выбрал один из конвертов и обнаружил, что семилетняя Катя хочет получить плюшевую собаку с длинными ушами. Певец с радостью объявил, что скоро подарок будет передан девочке, и выразил надежды на исполнение желаний всех детей.

«А всех взрослых призываю совершать больше добрых и полезных дел», — заявил певец.

Однако Буйнов решил сделать для Кати сюрприз и подарить не одну, а две игрушки — собаку и ее щенка, чтобы создать игровую семью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал значимость этой акции.

«Каждый год мы наряжаем „Елку желаний“. И главная задача, чтобы любой мог внести свою лепту, помочь тому, кто в этом очень нуждается, сделать маленькое чудо. Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции. Мы обязательно вместе с Дедом Морозом исполним мечты ребят», — заявил Воробьев.