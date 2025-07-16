Вторые сутки не могут выбраться: лоси попали в ловушку в Подмосковье

Два молодых лося не могут выбраться из водохранилища в Подмосковье

Жители Подмосковья запечатлели двух лосят, которые оказались в ловушке на водохранилище. Животные стоят на месте уже вторые сутки и не могут выбраться, сообщает «Осторожно, Москва» .

О судьбе лосят беспокоятся жители поселка Гидроузел в Истре. Днем во вторник они обнаружили, что на водосбросе стоят два молодых самца. Животные стояли там длительное время, тогда жители заподозрили неладное.

Люди поняли, что звери попали в ловушку. Лосята не могут выбраться из нее самостоятельно. Жители обратились в МЧС. Однако звери все еще стоят на водосбросе.

По словам очевидцев, животные напуганы. Они боятся сдвинуться с места.

Ранее лося сбили на дороге в Дмитровском округе. Животное скончалось.