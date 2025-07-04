сегодня в 11:04

Лося насмерть сбили на дороге в Дмитровском округе

На трассе в Дмитровском округе под колеса автомобиля попал лось, в результате ДТП он скончался, сообщает «МК: срочные новости» .

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, что столкновение с сохатым произошло в темное время суток.

Окровавленное тело животного лежит прямо под ограничительными тросами, разделяющими полосы движения. Рядом с ним стоит мужчина и разговаривает по телефону. На полосе неподалеку стоит черная иномарка, у нее разворочена передняя часть.

Подробности инцидента отсутствуют. О пострадавших ничего не известно.