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В Сергиево-Посадском округе проверили бахчевые культуры на нитраты

Для экспертизы эксперты Сергиево-Посадского филиала «Ростест» использовали продукцию из сетевого магазина, а также арбузы и дыню, купленные на рынке. Проверка показала очень хороший результат для середины июля: в дыне 54 мг/кг, а в арбузе 45 мг/кг. (При этом максимально допустимое значение уровня нитратов для дыни — 90 мг/кг, для арбуза — 60 мг/кг). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверка была обусловлена тем, что из-за долгой и холодной весны сезон отечественных арбузов и дынь начался позже обычного. Вырастить зрелый и безопасный продукт в таких погодных условиях не просто.

Зачастую недобросовестный производитель использует для выращивания тепличных бахчевых различные химикаты. Они ускоряют рост арбузов, однако опасны для здоровья из-за высокого уровня содержания нитратов.

Как пояснили эксперты Сергиево-Посадского филиала «Ростест», вредные вещества плоды накапливают при внесении чрезмерных доз азотистых удобрений и препаратов для борьбы с вредителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.