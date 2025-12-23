Сочинский подросток жестоко убил мать, ранил брата, а потом совершил суицид

Зумер из Сочи учинил жестокую расправу над семьей. Он убил мать, ранил младшего брата, после чего покончил с собой, сообщает Baza .

Леденящая кровь история произошла в доме на улице Куйбышева. 17-летний парень решил избавиться от родных. Сначала он напал с ножом на мать, а затем выманил 11-летнего брата с прогулки и ударил его оружием.

В результате полученных травм 48-летняя женщина погибла на месте. 11-летнему мальчику удалось спастись — он выбежал из квартиры и обратился за помощью к соседям. Пострадавший ребенок находится в реанимации.

Вскоре после убийства матери и покушения на убийство брата 17-летний школьник, предварительно, совершил суицид в подъезде.

Также в семье воспитывается 14-летняя дочь — она в момент трагедии была в школе. 43-летний отец детей находился в это же время на работе. По словам друзей семьи, родители не давали детям пользоваться соцсетями, а те в тайне создавали аккаунты. При этом соседи не замечали, что у семьи есть какие-то проблемы.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

