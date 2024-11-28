Сочинский бизнесмен Татулян мог организовать покушение на журналиста

В деле ОПГ в Сочи появилось покушение на журналиста

Бизнесмен Рубен Татулян подозревается в покушении на убийство собкора «Новой газеты» в Краснодарском крае Сергея Золовкина, сообщает РБК .

Сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД России по Краснодарскому краю расследуют дело о создании ОПГ в Сочи.

Одним эпизодов группировки может стать покушение на журналиста, в которого в 2002 стрелял киллер, но промахнулся. Золовкин, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, смог задержать нападавшего. Позже журналист покинул Россию.

Татулян в 2023 года находится в розыске по обвинению в многомиллиардных хищениях. Бизнесмен владел туристическими объектами в Сочи, находится под санкциями США из-за криминальной деятельности.