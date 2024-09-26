Сочинского бизнесмена Татуляна вновь объявили в розыск в рамках нового дела

Сочинского бизнесмена Рубена Татуляна переобъявили в розыск в связи с новым уголовным делом, сообщает SHOT .

По предварительным данным, предприниматель мог быть связан с делом арестованного экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого подозревают в растрате в особо крупном размере. Бывшего градоначальника сейчас также проверяют на участие в махинациях Татуляна.

Год назад к сочинскому бизнесмену нагрянули с обыском силовики. Тогда предприниматель был фигурантом дела о многомиллиардных хищениях.

Известно, что Татулян владел большим количеством туристических объектов Сочи, а также активно сотрудничал с местными чиновниками. После начала расследования уголовного дела о хищениях Татулян уехал за границу, затем его объявили в розыск.

Ранее был задержан бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Его подозревают в растрате в особо крупном размере, за что экс-градоначальнику грозит до 10 лет лишения свободы.