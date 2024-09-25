Экс-мэру Сочи Копайгородскому грозит до 10 лет лишения свободы

Экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому, которого задержали в среду в Луганске, грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает ТАСС .

Бывшего градоначальника подозревают в растрате в особо крупном размере. По этой статье он может отправиться в колонию на срок до 10 лет.

Это произойдет, если Копайгородского признают виновным. Кроме того, в таком случае его ждет еще и крупный штраф.

В среду экс-мэра Сочи задержали в ЛНР, где он проходил службу в зоне СВО. Его эпатировали в Москву. Следствие ходатайствовало об аресте Копайгородского.

Ранее стало известно, что бывший сочинский градоначальник оформил на жену и детей имущество, которое стоит несколько десятков миллионов рублей.