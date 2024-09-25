Экс-мэр Сочи Копайгородский оформил многомиллионное имущество на жену и детей

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский, которого задержали сегодня в Луганске, предположительно, оформил разные виды недвижимости на свою супругу и детей. Имущество стоит не один десяток миллионов рублей, сообщает SHOT .

Семья бывшего мэра Сочи, который сначала ушел в отставку, потом поехал в зону спецоперации и был задержан 25 сентября, обзавелась большим количеством недвижимости. Среди нее 12 участков земли от 279 до 2 307 квадратных метров, квартира 279 «квадратов», частный дом 283 «квадрата».

Также семье Копайгородского принадлежат девять нежилых зданий, площадь которых от 16 до 962 квадратных метров. Еще во владении находятся три машины — Mercedes-Benz, Land Rover и Hyundai Santa Fe.

Копайгородского задержали 25 сентября в Луганске. Его привезли в Москву для избрания меры пресечения. Также сегодня организовали обыски у экс-мэра и его предполагаемых соучастников.

Как сообщал SHOT, Копайгородского могут подозревать в организации ОПГ и продаже мест на кладбищах. За одно захоронение с родственников требовали от 200 тыс. до 3 млн рублей.