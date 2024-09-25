Экс-мэра Сочи Копайгородского подозревают в растрате в особо крупном размере

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский задержан по подозрению в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС .

Материалы дела для избрания меры пресечения экс-мэру Сочи поступили в Мещанский суд Москвы. Там заявили, что Копайгородского подозревают в совершении присвоения или растраты в особо крупном размере.

Бывшего сочинского градоначальника задержали в среду в Луганске и перевезли в Москву. Также у него провели обыск.

Ранее стало известно, что Копайгородский оформил многомиллионное имущество на жену и детей. Так, например, они владеют 12 участками земли, квартирой, частным домом, 9 нежилыми зданиями и 3 машинами.