Слепая пенсионерка выпала из окна в Подмосковье и умерла

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В Подмосковье слепая пенсионерка погибла, случайно выпав из окна

В Московской области слепая 73-летняя пенсионерка погибла при падении из окна своей квартиры, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла накануне в Раменском городском округе. Незрячую пожилую женщину старались не оставлять одну, но в роковой вечер некому было за ней присмотреть.

Вероятно, блуждая по квартире, пенсионерка перепутала дверь с окном. В результате падения из окна 4-го этажа женщина погибла на месте происшествия.

Ранее в Ярославской области двое отморозков зверски избили пенсионера за замечание из-за неправильной парковки и громкой музыки.