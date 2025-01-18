Слепая пенсионерка выпала из окна в Подмосковье и умерла
В Подмосковье слепая пенсионерка погибла, случайно выпав из окна
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В Московской области слепая 73-летняя пенсионерка погибла при падении из окна своей квартиры, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Трагедия произошла накануне в Раменском городском округе. Незрячую пожилую женщину старались не оставлять одну, но в роковой вечер некому было за ней присмотреть.
Вероятно, блуждая по квартире, пенсионерка перепутала дверь с окном. В результате падения из окна 4-го этажа женщина погибла на месте происшествия.
Ранее в Ярославской области двое отморозков зверски избили пенсионера за замечание из-за неправильной парковки и громкой музыки.