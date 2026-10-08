Трамп заявил, что сделка с Ираном не совсем то, чего он хочет

Президент США Дональд Трамп заявил, что достижение договоренности с Ираном по урегулированию конфликта не вполне соответствует его желаниям, сообщает ТАСС .

Представляя своего спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа на выступлении перед сторонниками в Техасе, американский лидер отметил, что тот хорошо справляется с работой над сделкой с Ираном. По словам Трампа, эта сделка — не совсем то, чего он хотел бы, однако Иран готов предложить что угодно, лишь бы США от нее не отказались.

«Я думаю, что эта сделка — не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить нам что угодно, чтобы мы от нее не отказались», — отметил Трамп.

Американский лидер также подчеркнул, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

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