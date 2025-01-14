В Рыбинске двое отморозков зверски избили пенсионера за замечание

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112: в Ярославской области двое неизвестных избили пенсионера за замечание

В Ярославской области двое молодых людей избили пенсионера, который сделал им замечание, сообщает 112 .

Пенсионер попросил молодых людей убрать автомобиль с тротуара и сделать музыку потише, однако вместо извинений получил множественные удары по всему телу.

На опубликованных кадрах видно, как двое отморозков выходят из автомобиля «ВАЗ-2114» и начинают избивать руками и ногами пожилого мужчину, который сидел на лавочке у подъезда.

Ранее в Москве двое вооруженных 17-летних подростков напали и избили сотрудника пункта выдачи заказов, после чего похитили дорогой смартфон.