Двое 17-летних подростков напали на сотрудника пункта выдачи заказов в Москве

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В Москве возбудили дело по факту разбойного нападения на ПВЗ маркетплейса

Уголовное дело возбудили по факту разбойного нападения двух подростков на пункт выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса на северо-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Накануне двое вооруженных несовершеннолетних напали на сотрудника ПВЗ интернет-магазина на Олонецкой улице. Злоумышленники избили сотрудника, похитили смартфон и скрылись с места преступления. Сумма ущерба превысила 90 тыс. рублей.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Правоохранительные органы оперативно задержали двух подозреваемых 2007 года рождения. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Грузи неизвестные с оружием напали и похитили семейную пару из России. При этом по дороге злоумышленники отпустили женщину.