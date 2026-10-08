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В Росохотрыболовсоюзе назвали сроки впадения медведей в спячку в России

На севере России медведи уже начали впадать в спячку, а в других регионах хищники будут ложиться в берлоги в течение октября и ноября. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко, сообщает ТАСС .

По его словам, медведи в разных частях страны ложатся в спячку в разные временные периоды.

«Это от начала — середины октября на севере до ноября и даже начала декабря в разных других местах», — сказал Сицко.

Он также отметил, что ключевым фактором для этого выступает состояние кормовой базы.

Ранее эксперт Артыш Салчак заявил, что молодых медведей выгоняют к людям сородичи-каннибалы. В голодные годы, как этот сезон, крупные особи начинают поедать более мелких сородичей.

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