Эксперт Салчак: молодых медведей выгоняют к людям сородичи-каннибалы

В Сибири к населенным пунктам чаще всего выходят молодые медведи, которых из тайги прогоняют более крупные сородичи-каннибалы. Об этом заявил руководитель Госкомохотнадзора Тувы Артыш Салчак, сообщает ТАСС .

По его словам, у медведей развит каннибализм: в голодные годы, как этот сезон, крупные особи начинают поедать более мелких сородичей. Самые крупные медведи, добыв пищу, набирают жир и ложатся в спячку.

Эксперт отметил, что таким образом медведь регулирует свою численность в Сибири. Природных врагов у него там практически нет — на Дальнем Востоке на него может напасть тигр, а в Сибири такого нет.

Ранее рыбак из Приморья выжил в схватке с напавшей медведицей.

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