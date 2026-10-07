Кулаки и удочка: рыбак из Приморья выжил в схватке с напавшей медведицей

65-летний рыбак из Приморья выжил после нападения медведицы, он отбивался от хищницы кулаками и удочкой, сообщает SHOT .

Нападение произошло около села Ленино. Пенсионер был на берегу реки, когда на него из леса внезапно выскочила крупная медведица. Отбиваясь от хищницы, мужчина забежал в воду.

У рыбака многочисленные рваные раны на лице, груди и руках. В какой-то момент схватки мужчина потерял сознание, возможно, именно это его и спасло.

Когда рыбак очнулся, то медведицы рядом уже не было. Он истекал кровью, но смог пройти полкилометра, добраться до машины, после чего доехать до дома. В итоге пострадавшего доставили в больницу Арсеньева. Пациенту наложили множество швов.

Ранее эксперт по экологической безопасности Илья Рыбальченко рассказал РИАМО, что на поведение медведей влияет масса факторов. Многие из них толкают хищников на контакт с человеком.

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