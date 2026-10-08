В Забайкалье из-за лейкоза скота введен карантин близ двух населенных пунктов

Карантинные меры по лейкозу крупного рогатого скота установлены на двух животноводческих стоянках в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на приказы государственной ветеринарной службы региона.

Согласно документам, ограничения распространяются на две стоянки, принадлежащие личным подсобным хозяйствам, которые расположены рядом с поселком Дарасун и сельским поселением Большетуринское Карымского округа.

«Установить с 06 октября 2026 года в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу», — указано в сообщении.

В частности, в очаге запрещается вывоз восприимчивых животных, кроме отправки на убой на специализированные предприятия или убойные пункты. Запрещен совместный выпас больных, инфицированных и здоровых животных, а также использование больных и инфицированных особей и их приплода для воспроизводства стада.

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