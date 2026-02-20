Следователи установили возможные причины падения вертолета в Амурской области

сегодня в 11:50

В Амурской области следователи устанавливают детали авиапроисшествия с вертолетом Robinson. Названы две возможные причины произошедшего, сообщает пресс-служба СК РФ.

Вертолет пропал по пути следования, когда вылетел из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка. На борту находились пилот и два пассажира — полицейский и сотрудник СК. Вертолет потерпел крушение в 14 км от места вылета.

На данный момент следователи выделили две основные версии случившегося. Среди них техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

Находившиеся на борту силовики были при исполнении должностных обязанностей. Они вылетели с места происшествия, где было найдено тело работника лесозаготовительного предприятия, погибшего во время работы.

СК расследует уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как уточняет РЕН ТВ, поиски вертолета продолжаются силами Росавиации и МЧС. На разведку отправился вертолет Ми-8 авиакомпании «Мост Авиа».

