сегодня в 04:21

Вертолет с людьми на борту пропал в Амурской области

В Амурской области пропал вертолет, на борту которого находились 4 человека, сообщили в региональном главке МЧС России.

«В Ромненском МО из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка вылетел вертолет и пропал в пути следования», — говорится в сообщении.

На поиски из Благовещенска отправилась оперативная группа и спасатели. Поисково-спасательный отряд состоит из 36 человек и 12 единиц техники.

Ранее стало известно, что причиной крушения турбовинтового пассажирского самолета Ан-24, которое произошло 24 июля прошлого года в Амурской области, стала совокупность факторов, в том числе ошибки экипажа и авиадиспетчера.

