Стала известна причина крушения самолета Ан-24 около Тынды в июле 2025 года

МАК: ошибка экипажа и диспетчера привела к крушению Ан-24 около Тынды в 2025 г

Причиной крушения турбовинтового пассажирского самолета Ан-24, которое произошло 24 июля прошлого года в Амурской области, стала совокупность факторов, в том числе ошибки экипажа и авиадиспетчера, сообщает ТАСС .

Согласно окончательному отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), экипаж оказался не готов к выполнению полетов на аэродромы, перешедшие на давление QNH. Это привело к ошибкам в порядке использования значений давления (QNH/QFE) аэродрома Тында.

Затем диспетчер передал экипажу значение давления QNH в миллиметрах ртутного столба без предварительного запроса. При этом экипаж не проверил, соответствуют ли использованные значения барометрического давления заданным высотам.

Из документа следует, что экипаж отключил систему раннего предупреждения о приближении к земле. Диспетчер на земле не мог отслеживать высоту полета, так как оборудование вторичной радиолокации на аэродроме Тынды вышло из строя.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», летевший из Хабаровска в Тынду, разбился 24 июля. Его обнаружили на склоне рядом с населенным пунктом. На борту были 48 человек, среди которых 6 членов экипажа. Все люди погибли.

