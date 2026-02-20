Пропавший вертолет с силовиками на борту потерпел крушение в Амурской области
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
В Амурской области упал частный вертолет Robinson. На борту находились силовики, сообщает SHOT.
Вертолет пропал по пути следования, когда вылетел из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка. На его поиски отправились оперативная группа и спасатели. На борту находились пилот и два пассажира.
По предварительным данным, вертолет потерпел крушение в 14 км от места вылета. Пилот не справился с управлением из-за плохих метеоусловий.
На борту находились полицейский и сотрудник следственного комитета. Они возвращались с оперативно-разыскных мероприятий.
На данный момент точное местоположение борта все еще не установлено. Судьба пилота и пассажиров пока неизвестна.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.