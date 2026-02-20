На борту пропавшего в Амурской области вертолета находились три человека
На борту пропавшего в Амурской области вертолета, предварительно, находятся 3 человека: пилот и двое пассажиров, сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.
«Предварительно, на борту находились три человека: пилот и 2 пассажира», — говорится в сообщении.
В Амурской области пропал вертолет, сообщили ранее в региональном главке МЧС России.
На поиски из Благовещенска отправилась оперативная группа и спасатели. Поисково-спасательный отряд состоит из 36 человек и 12 единиц техники.
