Следком взял на особый контроль дело цыган, вызвавшее беспорядки в Коркине

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать в главное следственное управление ведомства дела об убийстве и покушении на убийство жителей Коркина (Челябинская область) цыганами, сообщает пресс-служба Следкома. Ранее в городе произошли беспорядки после убийства таксистки.

В ведомстве отметили, что дело об убийстве в Челябинской области, в котором заподозрена цыганская диаспора, вызвало широкий общественный резонанс. Бастрыкин поручил передать дела в ГСУ Следственного комитета, чтобы обеспечить тщательное, полное и объективное расследование.

Следком добавил, что в Коркине цыгане подозреваются в убийстве таксистки и покушении на убийство других горожан. Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 105, части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

Подозреваемые задержаны.

«После произошедшего убийства жительницы города Коркино в регионе произошёл народный сход. Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается», — говорится в официальном сообщении СК.

После убийства 40-летней таксистки жители Коркина устроили беспорядки, узнав, что в расправе подозревается 17-летний цыган, которого подвозила погибшая. Горожане атаковали диаспору, устроили поджоги домов и машин. Во время волнений один из цыган начал стрельбу и ранил двух мужчин, вышедших на сход.